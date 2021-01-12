"كورونا" يقرع باب قلم نفوس حاصبيا...وقرار بإقفاله

أصدر قائمقام حاصييا رواد سلوم قراراً قضى بإقفال مركز قلم نفوس حاصبيا بدءاً من يوم الأربعاء الواقع فيه 13/1/2021 ولغاية يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/1/2021 و ذلك بعد ثبوت حالة إيجابية لفيروس كورونا بين موظفي القلم.وأوعز القائمقام سلوم إلى طبيب قضاء حاصبيا الدكتورة ندى حمد متابعة إجراء نتائج فحوصات ال pcr لجميع العاملين في القلم على أن يتم بعدها اتخاذ الإجراءات المناسبة.