لبنان

إجراءات للطيران المدني خلال الإقفال.. هذه هي شروط الدخول إلى لبنان

Lebanon 24
12-01-2021 | 21:19
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طلبت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان، من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي التقيد بمجموعة من الإجراءات تزامناً مع إعلان الطوارئ الصحية في البلاد، لا سيما لناحية الالتزام بتخفيض عدد الركاب القادمين الى بيروت يومياً لتصبح 20%، وإلزام جميع الركاب، باستثناء الاطفال ما دون 12 سنة وقوات اليونيفيل باجراء فحوصات الـPCR في مهلة لا تتعدى الـ 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ وصولهم الى لبنان، وأن يخضعوا لفحص الـPCR فور وصولهم الى بيروت.
وفي ما يلي نص القرار: 
 
 
 
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