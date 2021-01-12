بو عاصي: لا تقدم في تشكيل الحكومة لأن المصلحة الوطنية ضائعة

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي "ألا تقدم في تشكيل الحكومة لأن المصلحة الوطنية ضائعة لمصلحة لعبة السلطة".وأسف، في تعليق عبر "صوت بيروت انترناشنيل"، على المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، "ان احدا في موقع المسؤولية ورئيس أكبر كتلة برلمانية يتبع لخطها السياسي رئيس الجمهورية يتلهى بسجالات وتبرير".وأردف: "لا السجلات ولا التبرير والتهرب من المسؤولية تبني اوطانا. لفتني تبريره التام لسياسة حزب الله وسلاحه وتموضعه ويجب الا يسير بهذا الاتجاه ان كان حريصا على السيادة الوطنية".كما اعتبر بوعاصي أن باسيل عمد الى تقديم اوراق اعتماده لحزب الله، مضيفاً: "حقه كأي سياسي أن يسعى الى رئاسة الجمهورية، ولكن المهم الا تأتي لعبة السلطة على حساب الناس وقيام الدولة".كذلك أشار إلى أنه حين سمعه يتحدث عن العلاقات الخارجية بدا له "كأنه أمين عام الامم المتحدة ويسعى لحل كل المشاكل في العالم من مشكلة ايران مع اميركا والخليج العربي الى ملف اللاجئين".تابع: "كان باسيل خلال حكومتين وزيرا للخارجية ونتيجة ادائه انقطعت علاقاتنا مع معظم الدول. إن كسر العلاقة بين الخليج العربي ولبنان مسؤول عنه بشكل أساسي جبران باسيل وحزب الله. انعكاسات هذه الامر واضحة وهي ساهمت بشكل اساسي في الانهيار المالي القائم وهما مسؤولان عن ذلك بشكل أساسي، لأن من الخليج تأتي الاستثمارات والدولارات وتتوفر فرص العمل".من جهة أخرى، أكد بو عاصي أن حديث باسيل عن حصار مالي على لبنان "كذبة واضحة"، وقال: "عدم تدفق الدولارات سببه غياب السياح والاستثمارات الخارجية من جهة وتراجع حجم الاموال المرسلة من اللبنانيين في الخارج من جهة اخرى".كما شدد انه "لا يمكن ان يلعب باسيل دور الضحية بل هو مرتكب جراء كسر علاقة لبنان بمحيطه العربي وتحديدا الخليج وتوقف تدفق الاستثمارات الخارجية الذي مع سوء ادارة الدولة - التي كان هو لآخر عشر سنوات ضمن الفريق الحاكم - اوصلانا الى الانهيار".كذلك توقف بو عاصي عند عتب باسيل ان دعم الكهرباء يوصف بالهدر، قائلاً: "صحيح لأن لا انتاج كاف والمواطن يسدد 9 سنتات ثمن كهرباء الدولة و30 سنتا للمولدات". وسأل: "كانت وزارة الطاقة بيدك منذ عشر سنوات وما زلت متمسكا بها ومسؤوليتك كانت أن ترفع الإنتاج فنرفع الدعم حينها بعدما نقلل حجم ما يدفعه المواطن للمولدات".وتوقف بوعاصي عند طرح باسيل مؤتمرا تأسيسيا على الطاولة وذلك في خضم ما هو قائم، ناصحا إياه بأن يهتم اولا بحل المشاكل التي يعانيها اللبناني كحل مشكلة انهيار سعر العملة اولا.