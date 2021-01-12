لبنان

وزير الصحة: ارتفاع عدد أسرّة العناية الفائقة المصرح عنها مئتي سرير إضافي

Lebanon 24
12-01-2021 | 22:02
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كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في حديث للـLBCI انه وخلال خمسة أيام "ارتفعت اعداد أسرة العناية الفائقة الجاهزة المصرح عنها من قبل المستشفيات الخاصة بنسبة مئتي سرير إضافي"، مبديا شكوكه بأن بعض تلك المستشفيات "لم تصرح عن أسرة العناية التي لديها لغايات معينة، وان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة حول تصنيف المؤسسات الاستشفائية، بالاضافة الى تلك القضائية والامنية شكلت رادعا وهو أثر مباشرة في التصريح حول الارقام الحقيقية لأسرة العناية الفائقة المتوفرة لدى تلك المستشفيات".

وأعلن أن عدد أسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات الخاصة أصبحت تقارب "الستمئة سرير، بالاضاقة الى حوالى المئتي سرير في المستشفيات الحكومية".

وشدد على اهمية "التكامل بين القطاع الصحي العام والخاص" مبديا توقعه "ان تزيد 47 مستشفى خاصة اعداد اسرتها خلال الايام القليلة المقبلة قبل اتخاذ قرار تخفيض التصنيف بحقها، بالاضافة الى تعليق عقود الهيئات الضامنة معها وامكانية تجميد رخص تلك المستشفيات الى حين تجهيز الاسرة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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