لبنان

30 حالة كورونا في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
12-01-2021 | 22:43
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9 و10 كانون الثاني الجاري، وأظهرت النتائج وجود ثلاثين (30) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي:
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
- رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).
- رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية).
- رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (أربع حالات إيجابية).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 10/01/2021 كالتالي:

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)ز
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)ز
- رحلة الجزائر : شركة DAH رقم 4016 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
- رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
- رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية).
- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
- رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 568 (حالتان إيجابيتان).
المصدر: الوكالة الوطنية
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