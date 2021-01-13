لبنان

الابتعاد عن الأخذ والردّ

Lebanon 24
13-01-2021 | 00:26
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طلبت جهة سياسية نافذة من مناصريها، الابتعاد تحت طائلة التشديد، عن الأخذ والردّ مع تيّار موالٍ، لأسباب يعود تقديرها للمعنيين، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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