تأليف الحكومة يدخل في نفق مُظلم

أشارت أوساط "اللواء" إلى أن "النفق المظلم الذي دخل إليه ملف تأليف الحكومة يصعب الخروج منه".

وقالت أن "تحريكه وفي حال كان متوقعا في وقت سابق اضحى في غياهب النسيان اقله قبل تهدئة الأجواء في أعقاب زوبعة الفيديو المسرب لرئيس الجمهورية".ولاحظت الأوساط انه "في الوقت الراهن الملف في الثلاجة لفترة، بانتظار ليس جلاء الطقس البارد القطبي، بل المسار الإقليمي - الدولي بعد عاصفة تنصيب جو بايدن المتوقعة الأربعاء المقبل".