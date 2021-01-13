لبنان

المبادرة الفرنسية

Lebanon 24
13-01-2021 | 04:12
A-
A+
Doc-P-783764-637461117089648342.jpg
Doc-P-783764-637461117089648342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤكد أحد النواب المستقيلين بعد تلقيه اتصالاً من أحد مستشاري الرئيس الفرنسي، أنّ مبادرة الرئيس ماكرون باتت تحتاج الى إعادة نظر جذرية.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
تكشف مصادر واسعة الاطلاع أن دولة إقليمية كبرى، لن تسير جدياً بما سمّي المبادرة الفرنسية (اللواء)
lebanon 24
13/01/2021 06:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المبادرة الفرنسية في الواجهة من جديد... فهل يكون لبنان على موعد مع الحلول؟
lebanon 24
13/01/2021 06:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم: مساعي الراعي للحلحلة مستمرة والمبادرة الفرنسية قائمة
lebanon 24
13/01/2021 06:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كشفت مصادر قريبة ان الرئيس الحريري لن يرضخ للشروط التي يقترحها الفريق العوني، ولن يسير الا وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية، مهما طال الوقت أو قصر (اللواء)
lebanon 24
13/01/2021 06:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24

المبادرة الفرنسية

ايمانويل ماكرون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:51 | 2021-01-13
05:27 | 2021-01-13
04:26 | 2021-01-13
04:21 | 2021-01-13
04:19 | 2021-01-13
04:16 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website