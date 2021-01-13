لبنان

تراجع الإنترنت

Lebanon 24
13-01-2021 | 04:15
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يسجل تراجع مستمر في خدمة الانترنت وترتفع الشكوى حيالها في غير منطقة ما يؤثر خصوصا على التعليم عن بعد.
 
المصدر: النهار
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