لبنان

أزمة طويلة الأمد

Lebanon 24
13-01-2021 | 04:16
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لوحظ أنّ رؤساء تيارات أحزاب ونواباً، انتقلوا في الأيام الأخيرة إلى بلداتهم وقراهم على خلفية أنّ الأزمة طويلة الأمد.
 
المصدر: النهار
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أزمة

رؤساء أحزاب

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