لبنان

تهديدات لا تنفع

Lebanon 24
13-01-2021 | 04:19
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يقول صاحب مستشفى ان تهديدات وزير الصحة لا تنفع في ظل النقص في التجهيزات اذ ليست المشكلة في عدد الاسرّة محذرا من نقص مرتقب في الاوكسيجين.
 
المصدر: النهار
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