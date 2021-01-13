لبنان

استغلال التسهيلات

Lebanon 24
13-01-2021 | 04:26
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تبين ان شركات مقدمي الخدمات لدى كهرباء لبنان تستغل التسهيلات المتاحة لها بالدولار من مصرف لبنان لتحقيق صفقات تخرج عن إطار علاقتها التعاقدية مع مؤسسة كهرباء لبنان.
المصدر: نداء الوطن
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