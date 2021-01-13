لبنان

نائب في "التيار" يعلّق على الفيديو المسرب: هذا ما قصده عون

Lebanon 24
13-01-2021 | 06:20
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حول الفيديو الذي تسرّب من القصر الجمهوري، اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، أن "الرئيس عون، بكلامه حول عدم تسليمه للحريري أي ورقة، كان يقصد أي ورقة تتضمن أي أسماء، وقد تكلّم عنها الحريري وقال أنه إختار منها أسماء، وليس عن الصيغة، كما أن الرئيس عون في تعبيره "طار التأليف" كان يعلّق حول نمط عمل الحريري، ولا معطيات جديدة حول هذا الملف، لكنه منوط بالرئيسين".

وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أكد أبي رميا "رفضه للسجالات العقيمة، بحيث أن الوقت هو لتشكيل حكومة إنقاذ في ظل الإنهيار الحاصل وإرتفاع معدلات الهجرة والفقر، ورغم أن البعض يتوجّه لإتخاذ مواقف تُظهر للقواعد الشعبية مدى تسهيلهم، مقابل مدى إهمال البعض لمهماتهم، لكن في النهاية، سيعود الجميع ليجلس على نفس الطاولة، ويشكّل حكومة". 
 
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