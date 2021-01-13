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لبنان
تغيير مفاجئ في مواقف "تيار" حيال استحقاق حسّاس
Lebanon 24
13-01-2021
|
06:28
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إستغربت أوساط سياسية التغيير المفاجئ في المواقف حيال استحقاق حسّاس من قبل أحد التيارات فيوم يرفض ويوم آخر يوافق، بحسب "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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