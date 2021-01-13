كورونا سياسية أصابته.. الاستحقاق الحكومي بالعناية الفائقة

يبدو انّ عدوى كورونية سياسية أصابت الاستحقاق الحكومي وأقعدته في العناية الفائقة مُحتاجاً الى «جهاز تنفس خارجي» لا يبدو انه متوافر حتى الآن، على حد قول مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، معلّقاً على مصير تأليف الحكومة في ضوء الازمة المتفاقمة على خط قصر بعبدا ـ بيت الوسط، حيث تبدو العوارض قاسية، ولم يبادر اي طرف بعد الى معالجتها، فيما وباء كورونا يقضّ مضاجع اللبنانيين وهم يستعدون لـ»الاقفال العشري» الذي يبدأ غداً على وقع ما يَكتوون به من أزمات معيشية وحياتية.