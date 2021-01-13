إصابة الأب فادي تابت بكورونا (صورة)

اعلن مزار سيدة لبنان حريصا عن اصابة الاب فادي تابت بفيروس كورونا، مشيرا الى انه سيخضع للحجر الصحي.

وعليه، دعت ادارة مزار سيدة لبنان حاريصا من المواطنين الذين خالطوه إلى جانب الآباء الآخرين إلى حجر أنفسهم.