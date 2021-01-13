لبنان

إصابة الأب فادي تابت بكورونا (صورة)

Lebanon 24
13-01-2021 | 08:03
A-
A+
Doc-P-783829-637461220312257856.jpg
Doc-P-783829-637461220312257856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن مزار سيدة لبنان حريصا عن اصابة الاب فادي تابت بفيروس كورونا، مشيرا الى انه سيخضع للحجر الصحي. 
 
وعليه، دعت ادارة مزار سيدة لبنان حاريصا من المواطنين الذين خالطوه إلى جانب الآباء الآخرين إلى حجر أنفسهم. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد اصابة عدد من الموظفين بكورونا.. المحافظ خضر يتخذ قراراً بإقفال قلم نفوس النبي شيت
lebanon 24
13/01/2021 11:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عراجي عقب اجتماع مع محامين لاقرار قانون اللقاح فايزر: لجنة الصحة وانا اقرينا المسودة النهائية لاقتراح قانون ينص على استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا ومعظم اعضاء اللجنة مصرون على الموافقة عليه اليوم وبري سيدعو الى جلسة طارئة لاقرار هذا القانون
lebanon 24
13/01/2021 11:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
3 لقاحات ضد كورونا ستؤمن للبنانيين.. هذه التفاصيل
lebanon 24
13/01/2021 11:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة مخيفة.. هذا تأثير كورونا على العاملين بوحدات العناية
lebanon 24
13/01/2021 11:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24

فادي تابت

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2021-01-13
11:03 | 2021-01-13
11:00 | 2021-01-13
10:59 | 2021-01-13
10:56 | 2021-01-13
10:30 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website