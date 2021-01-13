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لبنان
"حزب الله"... والمهمة المستحيلة!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-01-2021
|
08:25
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تردّ بعض المصادر أسباب عدم دخول "حزب الله" على الخط الحكومي ومحاولة التقريب بين وجهتي نظر كل من رئيس الجمهورية وتياره والرئيس المكّلف، إلى أن الحزب يدرك صعوبة هذه المهمة، وقد إختار عدم التدخّل لئلا يُحسب عليه الفشل في هذه المهمة الصعبة وربما المستحيلة.
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