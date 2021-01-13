لبنان

الأب طوني الخولي يتلو "سورة الفاتحة" على طريقته (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2021 | 08:35
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نشر الأب طوني الخولي فيديو عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك"، وقال: "بسبب كورونا تمّ اقفال الكنائس والمساجد، سأصلي معكم صلاة للاسلام وهي الفاتحة، وصلاة للمسيحية وهي أبانا الذي في السموات" باللغتين العربي والسرياني. 
 
 
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لبنان

الأب طوني الخولي

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