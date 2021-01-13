لبنان

المصائب تلاحق اللبنانيين.. وفاة ابن الـ35 عاما بحادث سير في الرياض (صورة)

Lebanon 24
13-01-2021 | 09:36
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توفي الشاب حسن محمود ضيا (35 عاما - صير الغربية) في حادث سير مروع في العاصمة السعودية الرياض، حيث كان يعمل مهندس اتصالات في احدى الشركات. وهو متأهل ولديه 3 أولاد، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
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