لبنان

لا ثقة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-01-2021 | 09:49
A-
A+
Doc-P-783858-637461281611105418.jpg
Doc-P-783858-637461281611105418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظت مصادر مطلعة أن الثقة المفقودة بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكّلف لم تكن تحتاج إلى كلام "صادق" كالذي صدر عن الرئيس عون على حين غفلة عندما ألصق بالرئيس الحريري صفة "الكذب"، لأن هذه الثقة كانت غير موجودة منذ ما قبل تكليف الحريري. 

والسبب في رأي هذه المصادر أن الحريري رفض التفاوض مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2021-01-13
11:03 | 2021-01-13
11:00 | 2021-01-13
10:59 | 2021-01-13
10:56 | 2021-01-13
10:30 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website