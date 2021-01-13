لاحظت مصادر مطلعة أن الثقة المفقودة بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكّلف لم تكن تحتاج إلى كلام "صادق" كالذي صدر عن الرئيس عون على حين غفلة عندما ألصق بالرئيس الحريري صفة "الكذب"، لأن هذه الثقة كانت غير موجودة منذ ما قبل تكليف الحريري.والسبب في رأي هذه المصادر أن الحريري رفض التفاوض مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.