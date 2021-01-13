خلال الاقفال الكامل.. كيف سيكون دوام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

صدر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي المذكرة التالية:

استنادا إلى قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق فيه ١٤\١\٢٠٢١ ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه ٢٥\١\٢٠٢١ ،الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم ٢٦\ م ص تاريخ ١١\١\٢٠٢١،وحيث استُثني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القرار المذكور وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية،لــــــــذلكاولا : يُعلق العمل باحكام المذكرة رقم ٢ تاريخ ٥\١\٢٠٢١ المتعلقة بتأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل من صباح يوم الخميس ٧\١\٢٠٢١ لغاية صباح يوم الاثنين ١\٢\٢٠٢١ طيلة فترة العمل باحكام هذه المذكرة،ثانيا: فيما يتعلق بعمل المكاتب الاقليمية والمحلية1. تقفل كافة مكاتب الصندوق باستثناء المكاتب التالية : بعلبك، زحلة، حاصبيا، بنت جبيل، النبطية، صور، صيدا، شحيم، بيت الدين، طريق المطار، بيروت، بدارو، برج حمود، جونية، البترون، شكا، طرابلس، حلبا، لجهة الاعمال الضرورية لاسيما موافقات الاستشفاء والأعمال الطبيّة بصورة اساسية ،2. يتولى رؤساء المكاتب المذكورة، بالتعاون مع رؤساء المكاتب الاخرى، تأمين العمل في المكاتب المذكورة بواسطة مستخدمي هذه المكاتب والمكاتب المجاورة المقفلة، وفقا لجداول مناوبة يومية،3. تقدم موافقات الاستشفاء في المؤسسات الاستشفائية المتعاقدة حصرا، وتحال الى مكاتب الصندوق المشار اليها اعلاه من قبل مندوبي هذه المؤسسات، لإصدار الموافقات الاستشفائية والطبية اللازمة بصورة فورية.ثالثا: في عمل مديريات ومصالح الصندوق1. يُكلّف المدراء و رؤساء المصالح، باعداد جداول المناوبة اللازمة بين المستخدمين في مديريات ومصالح الصندوق لتأمين الاعمال الضرورية و الداخلية فقط ،2. تكلف رئيسة الاطباء بتامين تواجد الاطباء المراقبين يوميا في المكاتب المشار اليها اعلاه وفي المستشفيات المتعاقدة ،3. يكلف رئيس مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات تحت اشراف مدير ضمان المرض والامومة بتأمين تواجد المراقبين الاداريين في المستشفيات يوميا.رابعا: لجهة دوام العمل واجراءات الوقاية1. يُعدل دوام العمل في مديريات ومكاتب الصندوق ليصبح بين الساعة الثامنة صباحا والثانية والنصف بعد الظهر،2. يُطلب من جميع مستخدمي الصندوق الالتزام بتدابير الوقاية لاسيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما يُطلب من مدراء الصندوق ورؤساء المصالح والمكاتب التشدد بتطبيق تدابير الوقاية واتخاذ العقوبات اللازمة، عند الإقتضاء، بحق المستخدمين المخالفين،خامسا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من صباح يوم الخميس ١٤\١\٢٠٢١ ولغاية صباح يوم الاثنين ٢٥\١\٢٠٢١ وتبلغ الى من يلزم.