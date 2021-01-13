أسود: حسنوا ألفاظكم وتهذبوا

غرّد النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "يتحركون رفضا لهذه الممارسات، وقد تناسوا كلام الذم والقدح كل صباح، والتهكم والسخرية على رمز وموقع يمثلنا. وعندما نتصفح أي صحيفة أو مقال، سترون دائما ردودا على تهجمات تثبت الفعل والرد على الفعل، وإذا كنتم خائفين ومنزعجين فلا بأس. حسنوا ألفاظكم وتهذبوا لأن المعاملة بالمثل".
(يتحركون رفضا لهذه الممارسات )و قد تناسوا كلام الذم و القدح كل صباح والتهكم و السخرية على رمز و موقع يمثلنا.و عندما نتصفح اي صحيفة او مقال سترون دائما ردود على تهجمات تثبت الفعل و الرد على الفعل ،و اذا كنتم تخافون و منزعجون فلا بأس ..حسنوا الفاظكم و تهذبوا لان المعاملة بالمثل.
— ziad assouad (@ZiadAssouad) January 13, 2021
(يتحركون رفضا لهذه الممارسات )و قد تناسوا كلام الذم و القدح كل صباح والتهكم و السخرية على رمز و موقع يمثلنا.و عندما نتصفح اي صحيفة او مقال سترون دائما ردود على تهجمات تثبت الفعل و الرد على الفعل ،و اذا كنتم تخافون و منزعجون فلا بأس ..حسنوا الفاظكم و تهذبوا لان المعاملة بالمثل.