أسود: حسنوا ألفاظكم وتهذبوا

(يتحركون رفضا لهذه الممارسات )و قد تناسوا كلام الذم و القدح كل صباح والتهكم و السخرية على رمز و موقع يمثلنا.و عندما نتصفح اي صحيفة او مقال سترون دائما ردود على تهجمات تثبت الفعل و الرد على الفعل ،و اذا كنتم تخافون و منزعجون فلا بأس ..حسنوا الفاظكم و تهذبوا لان المعاملة بالمثل.