لبنان

توحيد 14 آذار!

علي منتش

|
Lebanon 24
13-01-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-783876-637461336316330081.jpg
Doc-P-783876-637461336316330081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من يستمع الى مقابلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يشعر أن الرجل يعود تدريجيا بشكل كامل الى معاداة "حزب الله" وينتقل مجددا من ضفة الوسط المعارضة للحزب الى صفوف قوى الرابع عشر منه.
في المقابل تبدو "القوات اللبنانية" اكثر وضوحا، كأنها تمهد الطريق امام هجوم سياسي جديد يستهدف رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف اجباره على الاستقالة قبل انتهاء ولايته.
قبل سنتين رفض الحزب الاشتراكي اي سياسة تعيد ١٤ آذار الى التكتل من جديد، كان ذلك في فترة تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري بعد الانتخابات النيابية، في حين ان "القوات" لم تعط الغطاء المسيحي من اجل فتح باب الهجمات السياسية الكبرى ضد عون بعد انفجار المرفأ، ما الذي تغير اليو؟
ترى المصادر انه في الحالة الاولى لم يتغير شيء. فجنبلاط ليس في وارد العودة الى الاحلاف التقليدية، وهو مرتاح في موقعه الحالي يناور فيه كيفما يشاء، لكن حديثه الاخير لا يعني ابدا انه راغب في اعادة احياء هذا الحلف.
في الاصل هناك مشاكل تتخطى موقع جنبلاط من ١٤ آذار وتحول دون اعادة احيائه، علاقة الرئيس سعد الحريري بـ"القوات اللبنانية" وقلة الثقة بين الطرفين، انتقال الكتائب اللبنانية الى صف المعارضة الدائمة لمعظم الاحزاب السياسية وغيرها.
اما "القوات"، فمن الواضح انها ولعدة اسباب اخذت موقعا متقدما بالهجوم على رئيس الجمهورية، اولها بدء مرحلة التحضير للانتخابات النيابية التي تعتقد "القوات" انها ستفوز بها مسيحيا للمرة الاولى، وترى ان كل اضعاف للعهد ورئيس الجمهورية سيؤدي الى تحسين ظروفها النيابية.
وترى المصادر ان "القوات" تحاول استكمال خطابها السياسي المعادي لـ"حزب الله"، من اجل تحسين ظروفها الشعبية ومن اجل تثبيت موقعها السياسي بالنسبة لحلفائها الاقليميين الذين باتوا يعتبرون "القوات" اهم حليف لهم في الساحة اللبنانية.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2021-01-13
13:30 | 2021-01-13
13:28 | 2021-01-13
13:18 | 2021-01-13
13:12 | 2021-01-13
13:01 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website