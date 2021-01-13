توقيف سارق كابلات كهربائية في غرفين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عناصر من مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي أوقفت بالجرم المشهود م.أ. حسين، سوري الجنسية من سكان الجنوب، اثناء قيامه بسرقة كابلات نحاس و"ديجونترات" كهربائية في بلدة غرفين. التحقيقات جارية لمعرفة بقية افراد العصابة الموجودين خارج نطاق جبيل وكسروان كما اعترف الموقوف.