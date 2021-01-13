منخفض جوي مصدره اليونان سيضرب لبنان.. طقس ماطر وعاصف وثلوج على 1660 م

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط امطار غزيرة أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة تؤدي الى تشكل السيول خصوصا في المناطق الجنوبية، كما تتساقط حبات البرد وتشتد سرعة الرياح لتصل لحدود ال70 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافىء على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا خلال الأيام المقبلة.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا خلال النهار، حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية والتي تعود للانخفاض التدريجي والسريع اعتبارا من بعد الظهر، فتتكاثف الغيوم وتشتد سرعة الرياح لتصل الى حدود ال80 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود 3 أمتار، كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة اعتبارا من المساء. ومن المتوقع أن تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، وتتشكل السيول كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط امطار غزيرة أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة تؤدي الى تشكل السيول خصوصا في المناطق الجنوبية، كما تتساقط حبات البرد وتشتد سرعة الرياح لتصل لحدود ال70 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تقارب سرعتها ال 60 كلم/س، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة، يتحول ليلا الى غائم وتشتد غزارة الأمطار مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية - شرقية نهارا، تتحول الى جنوبية - غربية اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 20 و40 كلم/س، تشتد اعتبارا من المساء لتقارب 80 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط ، يسوء خلال الليل بسبب غزارة الأمطار وتكون الضباب على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و90% .

- حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,43

- ساعة غروب الشمس: 16,51