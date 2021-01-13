فيديو لطبيبة أمام أحد المستشفيات: "شلتو عن مكنة التنفس كرمال حطها على مريض أصغر منو"!

وصلني هذا الفيديو المرعب. لا اعرف من اي مستشفى. طبيبة تقول ان المستشفى عاجز عن استقبال اي مريض: "مكنة تنفس ما عندي.. بالعربي المشبرح شلتو عن مكنة التنفس واضطريت حط مريض اصغر منو مكانو..مكنة تنفس ما عندي خدوه ع مستشفى ثاني"... "ولا مستشفى عم تستقبلو"... هذا رعب حقيقي ... pic.twitter.com/VtsSRiOsS9