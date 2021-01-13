حسن خليل: للسماح باستيراد اللقاحات المعتمدة من أي مصدر معتمد علميا

غرد النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر": "لتبادر الحكومة الى السماح باستيراد اللقاحات المعتمدة من اي مصدر معتمد علميا، بغض النظر عن انتظار العقد مع فايزر أسوة بمعظم الدول. المهم توافره بأرخص الأسعار للحد من الكارثة وهذا ما سنشدد عليه في جلسة المجلس النيابي".

