لبنان

كنعان سلم الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي لقانون استعادة الاموال المنهوبة

Lebanon 24
13-01-2021 | 12:41
A-
A+
Doc-P-783898-637461385995806532.jpg
Doc-P-783898-637461385995806532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 سلم النائب ابراهيم كنعان نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي نسخة عن التقرير النهائي حول قانون استعادة الاموال المنهوبة، كما اقرته اللجنة الفرعية برئاسته. وسيتم تعيين جلسة للجان المشتركة لاقراره مباشرة بعد انتهاء الاقفال العام.
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي استقبل الشامسي مودّعاً: نأمل عودة الرعاية العربية للبنان لا سيما من قبل دولة الامارات
lebanon 24
13/01/2021 13:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير الى اللبنانيين.. لا تقتربوا من هذه الأسماك على شاطىء صور!
lebanon 24
13/01/2021 13:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جوي مصدره اليونان سيضرب لبنان.. طقس ماطر وعاصف وثلوج على 1660 م
lebanon 24
13/01/2021 13:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الدور التركي عامل تجاذب جديد في لبنان ؟
lebanon 24
13/01/2021 13:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ابراهيم كنعان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2021-01-13
13:30 | 2021-01-13
13:28 | 2021-01-13
13:18 | 2021-01-13
13:12 | 2021-01-13
13:01 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website