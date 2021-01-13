في صيدا..تهافت لتعبئة الغاز والمراكز تطمئن "لا أزمة"

شهدت صباح اليوم بعض مراكز تعبئة الغازعلى الواجهة البحرية الجنوبية لمدينة صيدا توافد اعداد كبيرة من المواطنين لتعبئة قوارير الغاز المنزلي بأحجامها المختلفة، ما اضطر هذه المراكز لإقفال مداخلها امام السيارات والاليات وحصر الدخول بالأفراد واضطر هؤلاء لحمل القوارير الفارغة الى الداخل وإستبدالها بأخرى ممتلئة فتوزع الازدحام بين الداخل للافراد والخارج للسيارات. ولوحظ عدم التزام بعض الزبائن بشروط الوقاية لجهة ارتداء الكمامة.وبحسب احد اصحاب مراكز تعبئة الغاز في المنطقة، فإن لا شيء يبرر هذا التهافت من قبل المواطنين على التزود بهذه المادة كونها متوفرة وليس هناك من ازمة غاز، خصوصاً وان مراكز تعبئة الغاز ستفتح ابوابها طيلة فترة الاقفال من الساعة الخامسة فجرا وحتى الثالثة بعد الظهر، داعيا المواطنين لعدم التهافت بهذا الشكل.كما شهدت الافران والسوبر ماركت لليوم الثالث على التوالي في صيدا وجوارها ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين عشية الاقفال العام.