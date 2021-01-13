"واتساب" يوقف حسابات وزراء لبنانيين

أوقف تطبيق "واتساب" كل حسابات الوزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة. وقد أرسل عدد منهم رسائل بريديّة الكترونيّة إلى "واتساب" لاستعادة حساباتهم وتمكن البعض من استعادتها، حسبما ذكرت معلومات للـLBCI.