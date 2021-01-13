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لبنان
في الهرمل غادرت المنزل ولم تعد
Lebanon 24
13-01-2021
|
14:45
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ادعت امام مخفر الهرمل المدعوة ز. ح. أن ابنتها ف. (مواليد ١٩٩٩) غادرت منزلها الكائن في الهرمل الى جهة مجهولة علما انها تعاني من ضعف نظر.
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