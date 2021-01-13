بري دعا الى جلسة الجمعة لدرس اقتراح تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 15 كانون الثاني الحالي في قصر الاونيسكو، وذلك لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا covid -19 .

واستقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن. وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والمملكة المتحدة.

والتقى الرئيس بري نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ومفوض الحكومة لدى المجلس القاضية فريال دلول حيث تم البحث في مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية من رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي هنأه فيه بالعام الجديد والاعياد المجيدة.