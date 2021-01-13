لبنان

بري دعا الى جلسة الجمعة لدرس اقتراح تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا

Lebanon 24
13-01-2021 | 14:56
A-
A+
Doc-P-783937-637461527858360186.jpg
Doc-P-783937-637461527858360186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 15 كانون الثاني الحالي في قصر الاونيسكو، وذلك لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا covid -19 .

واستقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن. وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والمملكة المتحدة.

والتقى الرئيس بري نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.

وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس ومفوض الحكومة لدى المجلس القاضية فريال دلول حيث تم البحث في مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية من رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي هنأه فيه بالعام الجديد والاعياد المجيدة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:56 | 2021-01-13
20:44 | 2021-01-13
20:43 | 2021-01-13
20:22 | 2021-01-13
20:19 | 2021-01-13
20:04 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website