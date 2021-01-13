تمديد اقفال مصلحة المالية في سرايا زحلة الى 18 الحالي بعد ثبوت 3 اصابات

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قرارا قضى بتمديد إقفال مصلحة المالية في البقاع الكائنة في سرايا زحلة حتى نهار الاثنين في 18 كانون الثاني، بعد ثبوت 3 إصابات إيجابية بفيروس كورونا من موظفي المصلحة، على ان تتخذ الاجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوصات الجديدة للموظفين التي ستصدر لاحقا.

وكان أبو جوده أصدر قرارا سابقا دعا فيه الى إقفال مصلحة المالية في البقاع حتى صباح الخميس 14 من الشهر الحالي.