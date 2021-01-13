توقيف شخص في حبوب بجرم مخدرات

أوقفت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في حبوب المدعو ع. ه. سوري الجنسية بجرم مخدرات. والمطلوب بموجب بلاغ بحث وتحري بجرم مخدرات، وبلاغ مذكرة توقيف صادر عن مفرزة بيروت القضائية بجرم مخدرات.اودع المكتب المذكور لاجراء المقتضى.