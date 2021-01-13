اُصيب بكريزة أعصاب وتوفي جراء تناوله "الديمول"

عثر في منطقة الشويفات داخل بورة على المدعو غ. ج. سوري الجنسية مصابا بكريزة أعصاب. وبعد نقله الى احدى المستشفيات وإجراء فحوصات تبين انه شرب مادة الديمول بهدف الانتحار. الا أنه توفي داخل المستشفى. علماً انه يعمل ناطورا في احدى المدارس وقد خرج من منزله بتاريخ ١/١١/ ٢٠٢٠ ولم يعد.