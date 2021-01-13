لبنان

ناجحو الخدمة المدنية لوظيفة استاذ ثانوي: لاصدار مرسوم بالموافقة الاستثنائية على التعيين

Lebanon 24
13-01-2021 | 15:41
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أصدرت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي البيان الآتي:

"تعليقا على التخبط الذي يدور في القطاع التربوي، جراء فشل الدولة في ايجاد سياسة تربوية تؤمن استقرار العام الدراسي، وبالتالي انتاجية التعليم بأرقى صوره، تطالب اللجنة المركزية رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري التربية والمالية العمل على إصدار مرسوم يقضي بالموافقة الاستثنائية، إسوة ببعض السوابق والمراسيم التي تم توقيعها طيلة فترة استقالة الحكومة، على تعيين جميع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة لوظيفة استاذ تعليم ثانوي وفق حاجة وزارة التربية الفعلية والحقيقية، حفاظا على الدستور والمبادئ القانونية العامة، وتأمينا لمتطلبات استمرارية المرافق العامة. كما يطالب الاساتذة الناجحون كل القوى السياسية والمكاتب التربوية بالوقوف الى جانب قضيتهم اسوة بملف المتعاقدين، لا سيما بعدما تأمن التوافق بشأن تعيينهم قبل أن يتراجع بعض المكاتب التربوية عن وعودها حين توافرت الظروف التشريعية والحكومية للتعيين، حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها".
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