مفرزة استقصاء الشمال توقف شخصين قاما بعمليات سرقة في عكار

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التالي:

جرى تداول خبر، على أحد مواقع التّواصل الاجتماعي، حول حصول عدّة سرقات في منطقة ذوق الحصينة -عكّار.بنتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ ٥-١-٢٠٢١ من توقيف مشتبه به في بلدة الحاكور- حلبا، ويدعى:- م. ح. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني). وضُبِطَ بحوزته سكّين (6 طقّات).بالتّحقيق معه، اعترف بتشكيله عصابة سرقة، وبقيامه –بالاشتراك مع آخرين- بعدّة سرقات. كما اعترف بأنّه يقوم بشراء المسروقات من المدعو: خ. ج. (مواليد عام 1988، لبناني) ثم يقوم ببيعها.بعد عمليّة رصد وتعقّب استمرّت لمدّة /٤٨/ ساعة، تم تحديد مكان تواجد الأخير في محلّة عرقا، حيث قامت قوّة من المفرزة بتاريخ ٨-١-٢٠٢١ بمداهمته وإلقاء القبض عليه.أُودع الموقوفان مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.