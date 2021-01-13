توتر بين أفقا ومجدل العاقورة... اليكم التفاصيل

أفاد مراسل لبنان 24 عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين بلدة افقا من جهة وبلدة المجدل العاقورة من جهة ثانية، على خلفية نزاع بين البلدتين من ثم تدخل الجيش لوقف اطلاق النار.