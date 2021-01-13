خط ساخن لبلدية بيروت لمتابعة حالات كورونا

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه "بغية متابعة حالات كورونا في مدينة بيروت، أنشأت البلدية غرفة عمليات لهذه الغاية، حيث تتم متابعة أوضاع المحجورين في منازلهم.

ووضعت لهذه الغاية خطا ساخن للإبلاغ عن حالات كورونا أو للإستفسار عن كيفية تنفيذ الحجر المنزلي وهو التالي :963379/01".