لبنان

في ريفون أطلق النار على رأسه

Lebanon 24
13-01-2021 | 16:19
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أقدم أمس المدعو  م. م. (مواليد ١٩٩٠) في بلدة ريفون نطاق فصيلة عشقوت على اطلاق النار من بندقية صيد على رأسه ادت الى وفاته على الفور. وبعد التحقيقات رجحت المعلومات أنها عملية إنتحار.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
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