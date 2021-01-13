في ريفون أطلق النار على رأسه

أقدم أمس المدعو م. م. (مواليد ١٩٩٠) في بلدة ريفون نطاق فصيلة عشقوت على اطلاق النار من بندقية صيد على رأسه ادت الى وفاته على الفور. وبعد التحقيقات رجحت المعلومات أنها عملية إنتحار.