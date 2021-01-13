شادي السيد: هل ملاحقة السائقين العموميين ستوقف كورونا؟

انتقد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد ملاحقة قوى الأمن الداخلي للسائقين العموميين، وسأل: "هل ملاحقتهم ستوقف كورونا؟".



وقال: "كل الأسواق تزدحم بالناس، والتجار يسرحون ويمرحون، وأسعار السلع نار وما من حسيب. يبدو أن الحكومة تريد تحصيل ضرائبها من السائقين. الحقيقة هي هستيريا بكل معنى الكلمة. أننا نبكي، لا على أوضاعنا بل على بلد انعدم فيها الاتزان".

