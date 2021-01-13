لبنان

توقيف مروج لمادة الكوكايين في حاصبيا

Lebanon 24
13-01-2021 | 16:30
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المدعو ع.ا بجرم ترويج مادة الكوكايين على متن سيارة ايجار "غراند i10" برفقته زوجته ز. ذ. وسلموا مع المضبوطات الى مخفر حاصبيا لمتابعة التحقيق.
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الكوكايين

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