توقيف مروج لمادة الكوكايين في حاصبيا

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المدعو ع.ا بجرم ترويج مادة الكوكايين على متن سيارة ايجار "غراند i10" برفقته زوجته ز. ذ. وسلموا مع المضبوطات الى مخفر حاصبيا لمتابعة التحقيق.

