بعد تعرّض شقيقته للتحرش.. قرر خطف الفاعل

أقدم المدعو ر. ع. عمره حوالى 25 عاماً على خطف ف. ش. (مواليد 1992) في المنية لقيام ش. المذكور بالتحرش بشقيقته م.



وفي التفاصيل أن ر. وضع الأخير في السيارة بالقوة مستخدماً بندقية صيد لترهيبه وفر به الى جهة مجهولة. على اثرها اقدم مجهول على اطلاق عدة عيارات نارية من سلاح حربي في الهواء من دون وقوع اصابات. وبعد حوالي ساعة ونصف تقريباً تم ترك ش. فى محلة النبي يوشع.