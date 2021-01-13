اشكال تطور الى اطلاق نار في طرابلس

وقع اشكال في ساحة الدفتردار في طرابلس تطور الى اطلاق نار في الهواء من دون وقوع اصابات.



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش الى المكان وعملت على توقيف احد مطلقي النار.