لبنان

طليس: ألم يحن الوقت لتطبيق قانون الاعفاء من الميكانيك؟

Lebanon 24
13-01-2021 | 17:22
A-
A+
Doc-P-783978-637461553806512703.jpg
Doc-P-783978-637461553806512703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان: "بعد مراجعات عدد من السائقين العموميين شكوا فيها من ملاحقة حواجز قوى الامن الداخلي وتسطير محاضر ضبط وحجز سياراتهم بعنوان عدم دفع رسوم الميكانيك، فإننا نسأل الحكومة ووزير داخليتها: ألم يحن الوقت المناسب لتطبيق القوانين واصدار المراسيم اللازمة لها وابلاغ الجهات المعنية ان قانون الاعفاء قد صدر واصبح نافذا؟ لماذا هذا الاستهتار بمصالح الناس والمس بكراماتهم؟ ألا يكفي السائق العمومي معاناة وذلا وقهرا؟ لماذا لم تبلغ قوى الامن الداخلي بعدم التعرض للمركبات العمومية التي أعفاها القانون من رسوم السير بنسبة 100%؟".

وختم: "ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. التزموا تطبيق القانون الذي لطالما تحججتم به في الكثير من ممارساتكم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:56 | 2021-01-13
20:44 | 2021-01-13
20:43 | 2021-01-13
20:22 | 2021-01-13
20:19 | 2021-01-13
20:04 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website