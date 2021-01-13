ابي رميا عن حادثة مجدل العاقورة: كل الثقة في الجيش

غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر": "‏اتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس مخابرات جبيل وآمر فصيلة قرطبا بعد الحادثة التي حصلت في مجدل العاقورة مع اشخاص من افقا.

- لا تهاون مع المعتدين على الاملاك، والنزاع، اذا وجد، يحل في القضاء.

- استعمال السلاح ممنوع والقانون هو الحكم.

ازالة التشنج اولوية وكل الثقة في الجيش."