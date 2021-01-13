ابي رميا عن حادثة مجدل العاقورة: كل الثقة في الجيش

اتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس مخابرات جبيل وآمر فصيلة قرطبا بعد الحادثة التي حصلت في مجدل العاقورة مع اشخاص من افقا.
- لا تهاون مع المعتدين على الاملاك، والنزاع، اذا وُجد، يحل في القضاء.
- استعمال السلاح ممنوع والقانون هو الحكم.
ازالة التشنج اولوية وكل الثقة في الجيش. pic.twitter.com/eRQjsBj8FU
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) January 13, 2021
اتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس مخابرات جبيل وآمر فصيلة قرطبا بعد الحادثة التي حصلت في مجدل العاقورة مع اشخاص من افقا.
- لا تهاون مع المعتدين على الاملاك، والنزاع، اذا وُجد، يحل في القضاء.
- استعمال السلاح ممنوع والقانون هو الحكم.
ازالة التشنج اولوية وكل الثقة في الجيش. pic.twitter.com/eRQjsBj8FU