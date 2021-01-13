لبنان

نقيب صيادي الاسماك في صيدا يدعو الصيادين الاستحصال على تصاريح تنقل في فترة الاقفال

Lebanon 24
13-01-2021 | 17:45
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 بدأ صيادو الأسماك واصحاب المزادات في سوق بيع السمك في ميناء صيدا بالاستحصال على تصاريح التنقل خلال فترة الاقفال، وذلك بناء لإستثناءات مقررات التعبئة العامة الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع.

واشار نقيب صيادي الأسماك في صيدا نزيه سنبل الى ان "قطاع الصيد البحري وبيع الأسماك لن يتأثر بالتعطيل القسري والاقفال، لأنه من ضمن القطاعات المستثناة شرط الحصول على تصاريح والتزام اجراءات الوقاية".

وقال: "بحسب ما تبلغنا، فإنه يمكن لصيادي الأسماك وباعة المزادات في سوق السمك الحصول على تراخيص للخروج والانتقال الى عملهم ومنه الى بيوتهم، شرط ان يكونوا مسجلين في نقابة الصيادين او تعاونية الصيادين في المدينة".
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