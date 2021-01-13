لبنان

وزارة الصحة: 23 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 9 و11 الحالي

Lebanon 24
13-01-2021 | 17:44
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 افادت وزارة الصحة العامة، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9 و11 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود ثلاث وعشرين (23) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (خمس حالات إيجابية)
رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 1572 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 11/01/2021 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة ؛ الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)".
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