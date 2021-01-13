لبنان

بعد تكاثر الحوادث الامنية في بعلبك الهرمل... هذا ما طالب به حبشي

Lebanon 24
13-01-2021 | 17:50
A-
A+
Doc-P-783987-637461569795492821.jpg
Doc-P-783987-637461569795492821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي في بيان: "تتكاثر الحوادث الامنية في بعلبك - الهرمل وسقوط عدد من القتلى والجرحى بالإضافة الى الاضرار المادية جراء الاشتباكات كما استفحال التشليح والسرقات، هذا بالاضافة الى تجول عدد من المسلحين في سيارات مع زجاج عازل واطلاق النار في عدد من القرى الآمنة كشليفا والقدام ونبحا وغيرها من القرى في المنطقة".

أضاف: "نطالب القوى الامنية والعسكرية بتكثيف الدوريات كما الضرب بيد من حديد وتوقيف الفاعلين، لان الامور في المنطقة بدأت تنذر بانفجار كبير جدا. ان العمل على فرض الامن وملاحقة الخارجين عن القانون هو في صلب استباق عملية الفوضى خاصة في خضم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:56 | 2021-01-13
20:44 | 2021-01-13
20:43 | 2021-01-13
20:22 | 2021-01-13
20:19 | 2021-01-13
20:04 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website