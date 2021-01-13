اجتماع طارىء لمجلس بلدية ببنين العبدة: على الاجهزة الامنية الضرب بيد من حديد كل معتد ومخل بالامن

عقد اجتماع طارىء لمجلس بلدية ببنين - العبدة بدعوة من رئيسها الدكتور كفاح الكسار، حضره الى أعضاء المجلس، مخاتير البلدة: عبد الوهاب السيد، محمد السراج، محمد البستاني، زاهر الكسار، حسن بركات ومحمد طالب، وذلك على خلفية الإشكال الذي حصل صباح اليوم في البلدة.

وشجب المجتمعون في بيان على الاثر، "الاعتداءات المتكررة التي تمس مصالح الناس وسمعة البلدة"، مناشدين "الاجهزة الامنية الراعية لامننا والحامية لبلادنا ان تضرب بيد من حديد كل معتد ومخل بأمن الناس وامانهم"، مشددة على ضرورة ألا يكون هناك "غطاء لأي أحد تسول له نفسه المساس بمصالح الناس وكراماتهم". وأعلنوا أنهم "سيدعون كل الفاعليات العائلية والاجتماعية في البلدة الى تحمل المسؤولية المشتركة في هذا الظرف الصعب كي نجنب بلدتنا ما هو اسوأ في ظل الظروف الراهنة والتي يعاني فيها البلد صحيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا".

وناشدوا "قيادة الجيش وضع نقطة عسكرية في وسط البلدة نظرا للمكانة التي يكنها الاهالي للمؤسسة العسكرية".

ودعوا "أهالي البلدة وقادة الرأي وصناع القرار من فاعلياتها الى التعاون لعبور هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلادنا ولنبقى وإياهم صمام أمن لمستقبل ابنائنا".